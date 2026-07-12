Göztepe'nin İlk Özel Maçı - Son Dakika
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Göztepe'nin İlk Özel Maçı

Göztepe\'nin İlk Özel Maçı
12.07.2026 12:56
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Göztepe, Slovenya'da Gorica ile özel maçta karşılaşacak. Yeni transferler de sahne alacak.

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe, yarın ilk özel maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar TSİ 14.00'te başlayacak maçta Hırvatistan ekibi Gorica ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Slovenya'da takımla birlikte olan Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil de izleyecek. Göz-Göz'ün yeni yabancı transferleri de ilk kez bu maçta sahne alacak. 26 Temmuz tarihine kadar Slovenya'da çalışmalarını sürdürecek olan Göz-Göz, 16 Temmuz'da Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy, 23 Temmuz'da da bir başka Ukrayna takımı Zorya Luhansk ile hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: DHA

Slovenya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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