Göztepe'nin istediği Cinel'i Schalke 04 bırakmıyor - Son Dakika
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Göztepe'nin istediği Cinel'i Schalke 04 bırakmıyor

22.09.2022 11:42
Göztepe'nin istediği Cinel'i Schalke 04 bırakmıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, 10 günü aşkın bir süredir teknik direktör sorununu çözemedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, 10 günü aşkın bir süredir teknik direktör sorununu çözemedi. Ligin 5'inci haftasında oynanan Boluspor karşılaşmasının hemen ardından Turgay Altay ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, milli araya girilen hafta da yeni çalıştırıcısını henüz belirleyemedi. Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 kazanılan Altınordu maçında takımı sahaya altyapı antrenörleri çıkarırken, İzmir ekibi görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki Onur Cinel'den de şu an için sonuç alamadı.

Almanya'da Schalke 04 U17 Takımı'nı çalıştıran Onur Cinel'le görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulübe olumsuz dönüş yapıldığı iddia edildi. Schalke 04 yönetiminin Cinel'le uzun vadeli çalışmayı planladığı ve gelecek sezon genç teknik adama A takımı emanet edeceği vurgulandı. Alman basını da Cinel'in Türkiye'ye gelmeyeceğini ifade eden haberler yayınladı. Yönetim genç teknik adam için bastırırken, Göztepeli futbolsverler ise bir an önce yeni teknik direktörün belirlenmesi yönünde yönetime çağrıda bulundu.


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Kaynak: DHA

Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin istediği Cinel'i Schalke 04 bırakmıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Göztepe'nin istediği Cinel'i Schalke 04 bırakmıyor - Son Dakika
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