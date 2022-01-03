Üye Girişi
Göztepe'nin kalecilerine ilgi büyük - Son Dakika

Göztepe'nin kalecilerine ilgi büyük

03.01.2022 11:46
Göztepe'nin kalecilerine ilgi büyük

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan Göztepe'nin kalecilerine talipler çoğaldı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan Göztepe'nin kalecilerine talipler çoğaldı.

Geçen sezondan bu yana kaleyi istikrarlı bir şekilde koruyan İrfan Can Eğribayat için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtilirken, Macar file bekçisi Balazs Megyeri'yi de Kıbrıs Rum ekibi AEL Limassol'un istediği vurgulandı. Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleci arayan Galatasaray'ın geçen seneden beri istediği İrfan Can için nabız yokladığı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in ise iyi bir fiyat verilmesi durumunda 23 yaşındaki eldiveni bonservisiyle gönderebileceği kaydedildi.

Balazs Megyeri ise Göztepe'deki kariyerinin büyük bir bölümünü İrfan Can'ın gerisinde yedek kulübesinde geçirdi. Geçen sezon Yunanistan'ın Atromitos takımından transfer edilen 31 yaşındaki Megyeri, ilk yılında sadece 2 Süper Lig maçına çıktı. Bu sezon ise ligde hiç şans bulamayan deneyimli eldiven, sadece Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanan Kahta 02 Spor müsabakasında 90 dakika forma giyebildi. Göztepe'nin iki kaleciyi satması halinde yerlerine takviye yapması bekleniyor.


YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, İrfan Can Eğribayat, Galatasaray, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'nin kalecilerine ilgi büyük - Son Dakika Spor


Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi         
12:23
33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu! 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!         
12:16
Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı         
12:15
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52

Son Dakika Haberleri
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
12:15 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!
12:14 Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı
12:07 Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu
12:05 Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.
11:56 Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor
11:53 Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı
11:52 Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?
11:52 TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı
11:49 Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 12:29:34. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe'nin kalecilerine ilgi büyük - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement