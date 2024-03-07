Göztepe\'nin kalecisi Mateusz Lis, son 5 maçta da gole izin vermedi

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Göztepe'nin file bekçisi Mateusz Lis, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Mateusz Lis, gösterdiği performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Bu sezon sadece bir maç kaçıran ve aldığı 2 bin 160 dakikayla takımın en istikrarlı oyuncusu olan Polonyalı kaleci, son haftalarda da kalesine duvar ördü. Ligde son oynanan Altay, Bandırmaspor, Manisa FK, Adanaspor ve Boluspor müsabakalarında gol yemeyen 27 yaşındaki file bekçisi, 4 galibiyet, 1 beraberlik aldıkları bu süreçte sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından birisi olmayı başardı.

Göztepe, bu sezon kalesinde gördüğü 15 golle de ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunurken, Mateusz Lis ise oynadığı 24 maçın 15'inde kalesini gole kapatmayı başardı. - İZMİR