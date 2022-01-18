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Göztepe'nin konuğu Sivasspor - Son Dakika

Göztepe'nin konuğu Sivasspor

18.01.2022 09:48
Göztepe'nin konuğu Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Ligin ikinci devresindeki iki maçını da kayıpsız geçen Göztepe, 22. haftaya 21 puan ve averajla 16. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Halil Akbunar'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Oussama Tannane yarın forma giyemeyecek.

Sivasspor'la 10. randevu

Göztepe, ligde 10. kez karşılaşacağı rakibiyle çıktığı 9 müsabakada sahadan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda her iki ekip de 16'şar gol üretti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Sivasspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe'nin konuğu Sivasspor - Son Dakika Spor


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