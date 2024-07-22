Göztepe'nin oyuncusu Doğan Erdoğan: Sezona iyi bir şekilde ilerliyoruz - Son Dakika
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Göztepe'nin oyuncusu Doğan Erdoğan: Sezona iyi bir şekilde ilerliyoruz

Göztepe'nin oyuncusu Doğan Erdoğan, Slovenya'da yapılan kampın güzel bir atmosferde geçtiğini ve takım olarak iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti. Erdoğan, takımın en büyük avantajının takım oyununu sergilemek olduğunu ve bu sezon da bunu devam ettirmek istediklerini söyledi. Göztepe'nin ilk hedefinin sezonun ilk haftasında Antalyaspor karşılaşması olduğunu vurguladı.

22.07.2024 19:53
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Sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kentinde sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin oyuncularından Doğan Erdoğan, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını bildirdi.

Doğan Erdoğan, kampta gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'deki çalışmaların ardından Slovenya'da kamp yaptıklarını söyledi.

Kampı çok güzel bir atmosferde yaptıklarını aktaran Doğan Erdoğan, "Güzel bir yerdeyiz, gölün etrafında, doğanın içinde. Kulübümüz bize güzel fırsatlar sağladı. Hazırlık maçlarına gelirsek de ilk maçta istediğimiz sonucu alamasak da bu bir hazırlık süreci, üçüncü maçta yavaş yavaş kendimize gelmeye başlıyoruz. Sezona iyi bir şekilde ilerliyoruz diyebilirim." diye konuştu.

Doğan Erdoğan, geçen sezon en büyük avantajlarının takım oyununu sergilemek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim gücümüz birebir oyunculardan gelen bir güç değil, takım olarak oynama başarısı diye düşünüyorum. Biz bu sene de bunu devam ettirmek istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bu takımın bir parçası olduğum için ve sözleşme uzattığım için mutluyum. Takım olarak bir şeyler başarmak için güzel bir sene olacak diye düşünüyorum."

Ligde ilk hedeflerinin sezonun ilk haftasında Antalyaspor karşılaşması olduğunu vurgulayan Doğan Erdoğan, "Bizim geçen sene yaptığımız da buydu şampiyonluğa giderken. Önümüzdeki maç en önemli maç." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe'nin oyuncusu Doğan Erdoğan: Sezona iyi bir şekilde ilerliyoruz - Son Dakika

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