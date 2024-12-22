Göztepe'nin Teknik Direktörü Stoilov'dan Değerlendirme - Son Dakika
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Göztepe'nin Teknik Direktörü Stoilov'dan Değerlendirme

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek sezonu iyi bir notla kapattı, hedefleri belirlendi.

22.12.2024 19:47
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Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Takımım gerçekten maçın başlangıcından sonuna kadar çok iyi bir şekilde sahada organize oldu." dedi.

Stoilov, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, iyi bir maçla 2024'ü tamamladıklarını söyledi.

Çok iyi oynayan, ne yaptığını bilen, güçlü bir takıma karşı galibiyet aldıklarını kaydeden Stoilov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden galibiyet daha da değerli. Takımım gerçekten maçın başlangıcından sonuna kadar çok iyi bir şekilde sahada organize oldu. Tüm oyuncularımız disiplinli bir şekilde oynadı ve onlardan ne istediysek hepsini sonuna kadar yerine getirdiler. Maçı 2-0'a getirdikten sonra yine orada dinamik şekilde, daha da iştahlı bir şekilde gol atmak için çabalarımızı sürdürdük. Aslında herkesin bildiği gibi birçok problemle mücadele ediyoruz. Sakatlıklar bunlar ama aynı zamanda ilk başta oynayanlar, sonradan girenler gerçekten çok hırslı bir şekilde oynadılar ve kalitelerini sahada sonuna kadar gösterdiler."

Stoilov, Göztepe olarak hem saha içinde hem de saha dışında çok güzel bir yerde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Her zaman beraber hareket ediyoruz ve bunu sürdürdüğümüz zaman taraftarlar, kulüp, takım hep beraber olduğumuz zaman tüm zorlukların üzerinden her zaman gelebiliriz. Bunu sürekli olarak söylüyorum. Bizim açımızdan bu gerçekten ekstra bir güç oluşturuyor. Şimdi herkese iyi yıllar diliyorum. Bizim içinse şimdi tekrar sezonun geri kalanı için çalışmalarımızı sürdürme ve kendimizi geliştirmeye devam etme vakti. Çünkü şu anda lig bitmedi, yani hiçbir şey bitmedi, yani finale gelmedik. Sezon şimdi başlıyor diyebilirim."

Dinamik ve çok iyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Stoilov, iç sahanın aksine deplasmandaki maçlarda sadece bir galibiyetlerinin olmasının ligin zorluğuna göre çok kötü olmadığını dile getirdi.

Stoilov, takımdaki sakatlıklar nedeniyle özellikle ileri uçta eksiklerinin olduğunu, Isaac Solet'in de sezonu kapattığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Evet ön tarafta eksiklerimiz var. O yüzden o bölgeye tabii ki takviyeler yapmamız gerekiyor ama sezon başında aç oyunculardan kurulu ve sürekli gelişmek isteyen bir takım kurduk. Gerçekten takım sürekli bunu yerine getiriyor, sürekli gelişmek istiyor. Ben normalde hangi transfer sezonu olursa olsun 5-6 yeni oyuncunun gelmesinden hoşlanan bir teknik adam değilim. Ama bu tarz sakatlıklar yaşadığınızda tabii bu kaçınılmaz oluyor. Şimdi belki bu sakatlıklardan dolayı 2 transfer yapmamız gerekebilir."

Avrupa kupalarına katılım hedefini kendisinin koyduğunu hatırlatan Stoilov, "Ben bu takıma güveniyorum, inanıyorum, bu takımın çok yüksek hedeflere ulaşabileceğine inanıyorum. Aynı zamanda taraftarımızın bu statta oluşturduğu atmosfere güveniyorum. Stadımızda oluşan bu ambiyansa güveniyorum. Böyle olduğu zaman kulüpler çok güçlü olurlar ve her şeyi başarabilirler. Ben bununla ilgili buna ulaşmak için her şeyimizi vereceğimizi tekrar söylüyorum. Son olarak bu olur veya olmaz, bunun kimse garantisini veremez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Göztepe'nin Teknik Direktörü Stoilov'dan Değerlendirme - Son Dakika

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