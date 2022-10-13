Göztepe'nin teknik ekibi ilk kez taraftar karşısına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'nin teknik ekibi ilk kez taraftar karşısına çıkacak

13.10.2022 11:05
Göztepe'nin teknik ekibi ilk kez taraftar karşısına çıkacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Tuzlaspor karşısında mutlak galibiyeti hedefleyen Göztepe'de önceki hafta göreve getirilen yeni teknik ekip ilk kez taraftarın huzuruna çıkacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Tuzlaspor karşısında mutlak galibiyeti hedefleyen Göztepe'de önceki hafta göreve getirilen yeni teknik ekip ilk kez taraftarın huzuruna çıkacak. Teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayırdıktan sonra uzun süre arayışlarını sürdüren yönetim Futbol Metadolojisi Direktörü Radomir Kokovic, Başantrenör Ekrem Dağ ve Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu üçlüsünde karar kıldı. Teknik ekip, ilk maçta Pendikspor deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı.

Geçen haftayı bay geçen ve Tuzlaspor maçına yoğun bir şekilde hazırlanan Göz-Göz'de teknik heyet, Gürsel Aksel Stadı'nda tüm planları galibiyet üzerine kurdu. Oyuncularla tek tek ilgilenen iki çalıştırıcının taraftardan da destek bekledikleri bildirildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. Biletler 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 126.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak satışa sunuldu.


- İzmir
YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin teknik ekibi ilk kez taraftar karşısına çıkacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:31 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:42:29. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe'nin teknik ekibi ilk kez taraftar karşısına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement