Göztepe'nin yabancı başkanı Ankersen ilk kez tribünde - Son Dakika
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Göztepe'nin yabancı başkanı Ankersen ilk kez tribünde

21.08.2022 23:08
Göztepe'nin yabancı başkanı Ankersen ilk kez tribünde

Göztepe'nin yeni sahibi ve başkanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, takımının iç sahada Erzurumspor FK ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Göztepe'nin yeni sahibi ve başkanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, takımının iç sahada Erzurumspor FK ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Spor Toto 1. Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe, Erzurumspor FK'yi konuk etti. Mücadeleyi geçtiğimiz günlerde Göztepe'nin yüzde 70 hissesini devralan Sport Republic şirketinin CEO'su ve Göztepe'nin yeni başkanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen de takip etti. Ankersen'e Göztepe'nin eski sahibi Mehmet Sepil ve Sport Republic Başkanı Henrik Kraft da eşlik etti. Karşılaşmayı locadan takip eden Ankersen, zaman zaman telefonuyla stadyumdaki atmosferi görüntüledi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin yabancı başkanı Ankersen ilk kez tribünde - Son Dakika

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