Göztepe Play-Off'a Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, basketbolda play-off'a kalmayı başardı, 23 yıl aradan sonra Süper Lig hedefine odaklandı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde bu sezon yıllar sonra mücadele eden Göztepe, Basketbol Süper Ligi yolunda play-off'a kalmayı başardı. Ligin 33'üncü hafta mücadelesinde Pizzabulls Cedi Osman'a deplasmanda 91-86 mağlup olan Göztepe, ligden çekilen Yalovaspor ile son hafta oynaması gereken maçtan hükmen galip sayılacak. Oynadığı 33 maçta 20 galibiyetle altıncı sırada yer alan Göztepe'nin play-off'taki rakibi ve fikstürü sezonun son hafta maçlarının ardından belli olacak. İzmir temsilcisi son olarak 23 yıl önce 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı.

Play-off'tan hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda antrenör Nehir Berk, "Normal sezonun son maçını kazanmak istiyorduk. Play-off saha avantajını garantileme adına da kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun iki tarafında da istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Özellikle savunma sertliği konusunda sorunlar yaşadık. Son periyotta takımımız bir reaksiyon gösterdi, son topa kadar gelmemize rağmen kazanmayı başaramadık. Önümüzde play-off'lar var. Eksiklerimiz üzerinde çalışarak play-off'a en hazır durumda gireceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 14:10:40. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.