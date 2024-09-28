Göztepe, Samsunspor'a Karşı 2-1 Önde

Spor

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral

Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Benasser, Holse, Ntcham, Laura, Emre Kılınç, Moundilmadji

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Dennis, Solet (Dk. 5 Matsuki), Doğan Erdoğan, Djalma, Romulo, Juan

Goller: Dk. 13 Zeki Yavru (kendi kalesine), Dk. 41 Romulo (Göztepe), Dk. 28 Moundilmadji (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Samsunspor-Göztepe maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

1. dakikada orta sahada Zeki Yavru ile hava topu mücadelesinde Solet kafasına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Solet, daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü. Bu futbolcunun yerine 5. dakikada Kuryu Matsuki oyuna dahil oldu.

13. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızlı takımın sol çaprazdan kazandığı taç atışını Djalma kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu Zeki Yavru, ters bir kafa vuruşu ile kendi kalesine gönderdi: 1-0

27. dakikada ev sahibi takımın atağında Laura'nın pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

28. dakikada Samsunspor 1-1 beraberliği yakaladı. Bola'nın sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Moundilmadji kafa ile vurdu, kaleci Lis'ten seken topu tekrar önünde bulan Moundilmadji, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı bu sefer ağlara gönderdi: 1-1

41. dakikada Göztepe, 2-1 öne geçti. Taha Altıkardeş'in uzun pasına hareketlenen Romulo, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.