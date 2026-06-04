Göztepe, Sinclair Armstrong'u Transfer Etti - Son Dakika
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Göztepe, Sinclair Armstrong'u Transfer Etti

Göztepe, Sinclair Armstrong\'u Transfer Etti
04.06.2026 13:48
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Göztepe, Bristol City'den İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'u 1,5 milyon sterline aldı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe ilk dış transferini golcü Sinclair Armstrong'u alarak gerçekleştirdi. İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen 22 yaşındaki İrlandalı futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 5 senelik sözleşme imzalanırken, sarı-kırmızılılar futbolcu için kulübüne 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödedi.

Geride kalan sezonda Bristol City'de 45 maçta 4 gol atan Armstrong'u geçen seneden bu yana isteyen Göztepe, genç futbolcuyu vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Son 2 yılda Romulo başta olmak üzere, Emersonn ve Juan'ı özellikle Avrupa futboluna tanıtan sarı-kırmızılılar potansiyelini yüksek gördüğü Armstrong'u da sezon biter bitmez kadrosuna dahil etti. Kariyerinde İrlanda ve İngiltere'de forma giyen Sinclair Armstrong bir sezonda en fazla 4 gol atabildi.

Kaynak: DHA

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