Göztepe, Slovenya\'da 3\'te 3 Yaparak Moral Kazandı

YENİ sezona Slovenya'nın Bled kasabasında hazırlanan Süper Lig ekibi Göztepe, oynadığı 3'üncü özel maçını da kazanıp taraftarına umut verdi. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Dhafra ile karşı karşıya gelen Göztepe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Al Dhafra karşılaşmasına Arda Özçimen, Ogün, Taha, Sundberg, Ege, Cherni, Rhaldney, Matos, Antunes, Guilherme Luiz ve Henrique ilk 11'i ile çıkan sarı-kırmızılılar, 15'inci dakikada rakibin kendi ağlarını havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Göztepe'nin 2'nci golünü ise 35'inci dakikada Guilherme Luiz kaydetti. Müsabaka, yoğun yağış nedeniyle bir süre oynanamadı. Slovenya'da Hırvat temsilcisi Gorica ve Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy'i 2-0 yenen Göz-Göz, 3'te 3 yaparak moral depoladı. 26 Temmuz'a kadar Slovenya'da çalışmalarını sürdürecek Göztepe, 2 hazırlık maçı daha oynayacak. Göztepe, 23 Temmuz'da bir başka Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, kampın son gününde ise Hırvatistan temsilcisi Rudes ile oynayıp yurda dönecek.