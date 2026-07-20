Göztepe, Slovenya'da 3'te 3 Yaparak Moral Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe, Slovenya'da 3'te 3 Yaparak Moral Kazandı

Göztepe, Slovenya\'da 3\'te 3 Yaparak Moral Kazandı
20.07.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Bled'de Al Dhafra'yı 2-1 yenerek 3. özel maçında galibiyetle ayrıldı.

YENİ sezona Slovenya'nın Bled kasabasında hazırlanan Süper Lig ekibi Göztepe, oynadığı 3'üncü özel maçını da kazanıp taraftarına umut verdi. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Dhafra ile karşı karşıya gelen Göztepe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Al Dhafra karşılaşmasına Arda Özçimen, Ogün, Taha, Sundberg, Ege, Cherni, Rhaldney, Matos, Antunes, Guilherme Luiz ve Henrique ilk 11'i ile çıkan sarı-kırmızılılar, 15'inci dakikada rakibin kendi ağlarını havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Göztepe'nin 2'nci golünü ise 35'inci dakikada Guilherme Luiz kaydetti. Müsabaka, yoğun yağış nedeniyle bir süre oynanamadı. Slovenya'da Hırvat temsilcisi Gorica ve Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy'i 2-0 yenen Göz-Göz, 3'te 3 yaparak moral depoladı. 26 Temmuz'a kadar Slovenya'da çalışmalarını sürdürecek Göztepe, 2 hazırlık maçı daha oynayacak. Göztepe, 23 Temmuz'da bir başka Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, kampın son gününde ise Hırvatistan temsilcisi Rudes ile oynayıp yurda dönecek.

Kaynak: DHA

Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Slovenya'da 3'te 3 Yaparak Moral Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
Bahçeli’den dikkat çeken ’Kıbrıs’ mesajı: Zulmü bilerek hasır altı ediyorlar Bahçeli'den dikkat çeken 'Kıbrıs' mesajı: Zulmü bilerek hasır altı ediyorlar
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
11:00
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor Kritik uyarı geldi
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi
10:47
Kritik hafta öncesi PKK’dan yeni açıklama
Kritik hafta öncesi PKK'dan yeni açıklama
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
09:20
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
08:05
Lamine Yamal’dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 11:33:17. #7.13#
SON DAKİKA: Göztepe, Slovenya'da 3'te 3 Yaparak Moral Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.