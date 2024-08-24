Göztepe Süper Lig'e dönüşünde puanları topluyor - Son Dakika
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Göztepe Süper Lig'e dönüşünde puanları topluyor

Göztepe, Süper Lig'e dönüşünde oynadığı 3 maçta da puan almayı başardı. Antalyaspor ve Alanyaspor ile deplasmanda berabere kalan Göztepe, Fenerbahçe'yi ise 2-2'lik skorla durdurdu.

24.08.2024 11:34
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Süper Lig'e 2 sezon aradan sonra geri dönen Göztepe, 3 maçını geride bırakırken puanları da topladı. Antalyaspor ve Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelip Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar 3 müsabakasını da berabere bitirdi. İlk haftada Antalyaspor'la dış sahada golsüz berabere kalan İzmir ekibi, olaylı geçen Fenerbahçe maçında rakibine direnmeyi başardı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun takımına karşı İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Göztepe, pes etmedi. Önemli bir geri dönüşe imza atan İzmir ekibi 2-2'lik sonuçla puanı kaptı. 3'üncü haftanın açılışı maçında bu kez Alanyaspor'a misafir olan Göztepe, bu deplasman maçında da puan aldı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, Alanyaspor maçında beraberliğin gerçekçi bir skor olduğunu dile getirdi. İki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini ifade eden Bulgar çalıştırıcı, "Alanyaspor daha fazla topa sahip olan taraftı ama biz daha fazla net fırsatlar yakaladık. Özellikle sonlara doğru 2-3 tane çok net fırsat yakaladık. Bunları gole çevirmemiz gerekiyordu fakat maalesef başaramadık. Bence bu iki takımın mücadelesinde beraberlik gerçekçi bir skor diyebiliriz" diye konuştu.

"BÜTÜN TARAFTARLAR CEZALANDIRILMAMALI"

Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından Göztepe'ye iki maç tarafsız sahada oynama cezası verilmesine ilişkin konuşan Stoilov, "Futbol taraftarlar için var. Birkaç kişinin statta yaptığı hatadan dolayı bütün taraftarların cezalandırılmaması gerekiyor. Bence kişisel bir ceza uygulanmalıydı. Tüm taraftarların bu şekilde cezalandırılması benim açımdan kabul edilemez. Aynı zamanda federasyon biraz daha esnek olmalı. Sadece bizim kulübümüz açısından değil, tüm kulüplere bu şekilde olmalı. Taraftar, futbol açısından son derece değerli. Bizler bütün futbolseverleri nasıl sahaya getiririz diye çalışıyoruz. Sürekli bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Nasıl statları daha fazla doldururuz diye uğraşıyoruz. Ancak bu şekilde bütün stattaki taraftarların cezalandırılması gerçekten çok üzücü" dedi.

Kaynak: DHA

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