Göztepe Teknik Direktörü Hatalara Dikkat Çekti - Son Dakika
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Spor

Göztepe Teknik Direktörü Hatalara Dikkat Çekti

Stoilov, Gaziantep FK'ye 2-1 kaybettikleri maçı basit hatalara bağladı ve mental durumu eleştirdi.

01.11.2024 23:16
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, basit hatalar yüzünden maçı kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getirdi.

İkinci yarısında buldukları net fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Stoilov, şunları kaydetti:

"Bence bugün oyunun iki farklı bölümü vardı. İlk yarıda iyi oynamadık ve istediğimizi alamadık. Daha sonra ikinci yarıda çok güzel bir gol bulduk. Bununla beraber 3-4 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik. Geçen hafta kutlamaları fazla kaçırdık galiba. Oyuncular mental olarak iyi değillerdi. Yaptığımız çocukça hatalar yüzünden arzu etmediğimiz sonuç aldık. Özellikle penaltı dışında yediğimiz gol çok çocukçaydı. Bunu yemememiz gerekiyordu. Deplasmanda net fırsatları değerlendiremezseniz istediğinizi alamazsınız. Biz yine çalışmaya devam edeceğiz. Sonuçlardan tedirgin değilim. Özellikle deplasmanda daha fazla iyi olmamız lazım."

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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