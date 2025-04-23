Göztepe, Trabzonspor ile Kupa Yarı Finalinde

İZMİR,

SÜPER Lig'de 11 maçtır galibiyet hasreti çeken Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım finale adını yazdıracak. Maçın 90 dakikasının berabere tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara geçilecek.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Yarı finalde tur atlayan takım finalde, Konyaspor'u eleyen Galatasaray'ın rakibi olacak. 49 yıl sonra yarı finale yükselen Göztepe, Trabzonspor'u saf dışı bırakırsa 55 yıl sonra finale çıkıp kupa kazanma fırsatı kazanacak. Göztepe ya da Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

GÖZ-GÖZ'DE EKSİK ÇOK

Konuk Göz-Göz'de sakatlıkları süren golcü Juan, orta saha Miroshi ve Solet, stoperler Koray ve Bokele ile sol bek Djalma mücadelede forma giyemeyecek. İki takım kupada daha önce 5 kez karşı karşıya gelirken, Göztepe bu maçların hiçbirini kazanamadı. İki takımın bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda ise Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u 2-1 yendi, Trabzon'daki randevu 1-1 berabere bitti.