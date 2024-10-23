Göztepe, Trabzonspor'un Zor Rakibi

Spor

SÜPER Lig'de son olarak Eyüpspor'a 1-0 yenilen Göztepe, cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Trabzonspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılılar son 5 maçta rakibini yenemedi. Son olarak Trabzonspor'a karşı 2019-2020 sezonunda galibiyet alabilen Göztepe, sonraki 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'u 2 Kasım 2019 tarihinde deplasmanda 1-0 mağlup eden Göz-Göz, sezonun ikinci yarısında bordo-mavililere 3-1 kaybetti. Ertesi sezon Trabzon'da 1-0 yenilen Göztepe, evinde ise 1-1 berabere kaldı. Göztepe'nin küme düştüğü 2021-2022 sezonunda Trabzonspor her iki maçta da rakibini yendi. Göztepe, Gürsel Aksel'deki maçı 1-0 kaybederken, Trabzon'daki maç da 4-2'lik skorla ev sahibi takım lehine sonuçlandı.