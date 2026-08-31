Göztepe, Transfer İçin İspanya'ya Yöneldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe, Transfer İçin İspanya'ya Yöneldi

Göztepe, Transfer İçin İspanya\'ya Yöneldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Yussif Saidu'yu kiralamak için Real Zaragoza ile görüşmelere başladı. Hakem kararları da tartışma konusu.

SÜPER Lig'de ilk 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak alt sıralarda kalan Göztepe, gözünü transfere çevirdi. Özellikle savunma ve orta sahada büyük sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, rotayı İspanya'ya çevirdi. Göz-Göz, La Liga 2 takımlarından Real Zaragoza'nın 21 yaşındaki Ganalı orta sahası Yussif Saidu'yu listesine aldı. Kurmayların genç orta saha oyuncunu kiralamak için İspanyol yetkilelerle görüşmelerini hızlandırdığı ifade edildi.

Göztepe'nin kiralık anlaşmanın yanına satın alma opsiyonu da koymak istediği bildirildi. Zaragoza altyapısından yetişen Saidu, geçen sezon Real Zaragoza'da 32 maça çıktı. Toplam 1947 dakika sahada kalan Ganalı oyuncu 1 kez fileleri sarstı. Anthony Dennis'in Al Jazira'ya satılmasının ardından orta sahada sorun yaşamaya başlayan Göztepe'nin en kısa zamanda açığı kapatacağı dile getirildi. Transfere odaklanan Göztepe ayrıca Fransa Ligue 3 ekibi SM Caen forması giyen Zoumana Bagbema'yla da ilgileniyor.

HAKEM HATALARINA İSYAN

Ligde Galatasaray deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönerken, Hakem Mehmet Türkmen'in kararlarına büyük tepki gösteren Göztepe, son iki sezondur rakibiyle İstanbul'da çıktığı maçlarda aleyhine verilen hatalı kararlara isyan etti. Sarı-kırmızılılar, kulübün sanal medya sayfalarında son iki sezondur Rams Park'taki Galatasaray deplasmanlarında aleyhte çalınan ve çalınmayan hatalı düdüklerin görsellerini tek tek paylaştı. Göztepe paylaşımın altına, "Yıllardır değişmeyen komedi… Olay mahalli: Rams Park!" yazdı. İzmir ekibi cumartesi günü oynanan Galatasaray deplasmanının ardından da Hakem Mehmet Türkmen'in kararlarını, "Her sene aynı komedi. Mehmet Türkmen şirin hakem" ifadeleriyle protesto etmişti.

Kaynak: DHA

Real Zaragoza, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Transfer İçin İspanya'ya Yöneldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

12:54
Arda Güler’in golüne Mourinho’dan olay tepki Ülke onu konuşuyor
Arda Güler'in golüne Mourinho'dan olay tepki! Ülke onu konuşuyor
12:14
Yunanistan’ın gökyüzüne İsrail kalkanı 3 sistem tek ağda birleşecek
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek
11:58
Özgür Özel’in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
Özgür Özel'in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı
11:46
Muharrem İnce’den olay sözler: CHP’de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...
11:28
“Haksız yere ihraç edildim“ diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
"Haksız yere ihraç edildim" diyen eski hakimin dosyasından skandallar çıktı: Usulsüz tahliye, rüşvet, tehdit...
11:22
KKTC’de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 13:02:14. #7.12#
SON DAKİKA: Göztepe, Transfer İçin İspanya'ya Yöneldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement