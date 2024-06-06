Göztepe, transferde Slovenyalı golcü ve Kuzey Makedonyalı stoperi hedefliyor - Son Dakika
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Göztepe, transferde Slovenyalı golcü ve Kuzey Makedonyalı stoperi hedefliyor

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Slovenyalı golcü Jan Mlakar ve Kuzey Makedonyalı stoper Nikola Serafimov'u kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların transferi için görüşmelere başladı.

06.06.2024 11:52
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe dış transferde iki futbolcuya kanca attı. Daha önce Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı transfer edip, Paul Onuachu, Sekou Mara ve Mathias Oyewusi gibi isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılıların, Slovenyalı golcü Jan Mlakar ve Kuzey Makedonyalı stoper Nikola Serafimov'u gündemine aldığı belirtildi. İtalya Seri B ekiplerinden Pisa'da forma giyen 24 yaşındaki Mlakar bu sezon 24 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Slovenya Milli Takımı ile 17 maça çıkan oyuncu toplamda 3 kez sevinç yaşadı.

Mlakar kariyerinde Hajduk Split, Maribor, Fiorentina, Venezia, Queens Park Rangers ve Wigan Athletic takımlarında forma giydi. Macaristan'ın Fehevar takımında top koşturan 24 yaşındaki Nikola Serafimov ise 30 müsabakada 1 gol attı. Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 14 maça çıkan oyuncu futbolculuk yaşamında Vardar Skopje, Pelister, Akademija Pandev ve Zalaegerszegi ekiplerinde forma giydi.

Kaynak: DHA

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