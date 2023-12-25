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Göztepe, Trendyol 1. Lig'de en az gol yiyen ekip oldu - Son Dakika
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Göztepe, Trendyol 1. Lig'de en az gol yiyen ekip oldu

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in ilk devresini 32 puan ve averajla üçüncü sırada tamamlayarak en az gol yiyen takım oldu. İzmir temsilcisi, 17 haftalık periyotta kalesinde sadece 12 gol gördü.

Göztepe, Trendyol 1. Lig\'de en az gol yiyen ekip oldu
25.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:32
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Trendyol 1. Lig'de ilk devreyi 32 puan ve averajla üçüncü tamamlayan Göztepe, kalesinde gördüğü 12 golle 17 haftalık periyotta en az gol yiyen ekip oldu.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve üçüncü haftayı 1 puanla 17. durumda geçen Göztepe, daha sonra ikinci sıraya kadar yükseldi. İlk devrede 17 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi topladığı 32 puan ve averajla 3. sırada yer aldı. Göztepe, rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen ekibi konumundaki Göztepe'yi 13 golle Bodrum FK izliyor.

İki farklı teknik direktör

İzmir temsilcisi, statü değişikliğinin ardından yabancı teknik direktörlerin de takım çalıştırabildiği ligde sezona teknik direktör Radomir Kokovic'le başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 12. haftadan sonra yollarını ayırdığı Sırp teknik çalıştırıcının yerine Bulgar Stanimir Stoilov'u getirdi.

İlk devre 28 futbolcu şans buldu

İlk 17 haftalık periyotta 10'u yabancı 28 oyuncunun forma giydiği Göztepe'de Marko Kvasina, Michee Ngalina ile Lukas Erhan Gottwalt ilk devrede takımdan ayrıldı. Uğur Kaan Yıldız da Ümraniyespor'a kiralandı. Kaleci Mateusz Lis'in tüm müsabakalarda 90 dakika sahada kaldığı Göztepe'de Yalçın Kayan da tüm maçlarda forma şansı buldu.

Toplam 36 sarı ve 1 kırmızı kartın gösterildiği Göztepe'de Ogün Bayrak 6 sarı kartla cezalandırılırken, Atınç Nukan gördüğü kırmızı kart takımını eksik bırakan tek isim oldu.

En golcü Mamah

Kenneth Mamah'ın 5 golle en fazla gol atan isim konumundaki Göztepe'de David Tijanic ile Yalçın Kayan üçer, Ahmed Ildız, Aliou Traore, Mame Diouf ile Taha Altıkardeş ikişer, Atınç Nukan, Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Lasse Nielsen, Ogün Bayrak ile Ümit Akdağ birer gole imza attı.

Bitexen Giresunspor'dan Faruk Can Genç de Göztepe adına kendi filelerini havalandırdı.

İlk yarı raporu

Göztepe'de 2023-2024 sezonu ilk yarısının raporu şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreSarıKırmızıGol
Ahmed Ildız73371

2
Ali Dere52189

Aliou Traore1534963

2
Atınç Nukan1111989211
Billal Messaoudi975212

1
Celil Yüksel1575721

1
David Tijanic151210081

3
Doğan Erdoğan754782

Ensar Aksakal2184

Fıratcan Üzüm1001762

İsmail Köybaşı97620

İzzet Furkan Malak3173

Kenneth Mamah141410821

5
Kubilay Kanatsızkuş1423671

Lasse Nielsen1298182

1
Lukas Erhan Gottwalt10191

Mame Diouf13119531

2
Marko Kvasina1

7

Mateusz Lis171715301

Michee Ngalina21110

Ogün Bayrak161613486

1
Romal Palmer642981

Taha Altıkardeş151412692

2
Tarkan Serbest1087381

Uğur Kaan Yıldız102

Ümit Akdağ1186011

1
Yalçın Kayan171714333

3
Yunus Emre Gedik1276772

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Göztepe, Trendyol 1. Lig'de en az gol yiyen ekip oldu - Son Dakika


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