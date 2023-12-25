Göztepe, Trendyol 1. Lig\'de en az gol yiyen ekip oldu

Trendyol 1. Lig'de ilk devreyi 32 puan ve averajla üçüncü tamamlayan Göztepe, kalesinde gördüğü 12 golle 17 haftalık periyotta en az gol yiyen ekip oldu.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve üçüncü haftayı 1 puanla 17. durumda geçen Göztepe, daha sonra ikinci sıraya kadar yükseldi. İlk devrede 17 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi topladığı 32 puan ve averajla 3. sırada yer aldı. Göztepe, rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen ekibi konumundaki Göztepe'yi 13 golle Bodrum FK izliyor.

İki farklı teknik direktör

İzmir temsilcisi, statü değişikliğinin ardından yabancı teknik direktörlerin de takım çalıştırabildiği ligde sezona teknik direktör Radomir Kokovic'le başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 12. haftadan sonra yollarını ayırdığı Sırp teknik çalıştırıcının yerine Bulgar Stanimir Stoilov'u getirdi.

İlk devre 28 futbolcu şans buldu

İlk 17 haftalık periyotta 10'u yabancı 28 oyuncunun forma giydiği Göztepe'de Marko Kvasina, Michee Ngalina ile Lukas Erhan Gottwalt ilk devrede takımdan ayrıldı. Uğur Kaan Yıldız da Ümraniyespor'a kiralandı. Kaleci Mateusz Lis'in tüm müsabakalarda 90 dakika sahada kaldığı Göztepe'de Yalçın Kayan da tüm maçlarda forma şansı buldu.

Toplam 36 sarı ve 1 kırmızı kartın gösterildiği Göztepe'de Ogün Bayrak 6 sarı kartla cezalandırılırken, Atınç Nukan gördüğü kırmızı kart takımını eksik bırakan tek isim oldu.

En golcü Mamah

Kenneth Mamah'ın 5 golle en fazla gol atan isim konumundaki Göztepe'de David Tijanic ile Yalçın Kayan üçer, Ahmed Ildız, Aliou Traore, Mame Diouf ile Taha Altıkardeş ikişer, Atınç Nukan, Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Lasse Nielsen, Ogün Bayrak ile Ümit Akdağ birer gole imza attı.

Bitexen Giresunspor'dan Faruk Can Genç de Göztepe adına kendi filelerini havalandırdı.

İlk yarı raporu

Göztepe'de 2023-2024 sezonu ilk yarısının raporu şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol Ahmed Ildız 7 3 371 2 Ali Dere 5 2 189 Aliou Traore 15 3 496 3 2 Atınç Nukan 11 11 989 2 1 1 Billal Messaoudi 9 7 521 2 1 Celil Yüksel 15 7 572 1 1 David Tijanic 15 12 1008 1 3 Doğan Erdoğan 7 5 478 2 Ensar Aksakal 2 1 84 Fıratcan Üzüm 10 0 176 2 İsmail Köybaşı 9 7 620 İzzet Furkan Malak 3 1 73 Kenneth Mamah 14 14 1082 1 5 Kubilay Kanatsızkuş 14 2 367 1 Lasse Nielsen 12 9 818 2 1 Lukas Erhan Gottwalt 1 0 19 1 Mame Diouf 13 11 953 1 2 Marko Kvasina 1 7 Mateusz Lis 17 17 1530 1 Michee Ngalina 2 1 110 Ogün Bayrak 16 16 1348 6 1 Romal Palmer 6 4 298 1 Taha Altıkardeş 15 14 1269 2 2 Tarkan Serbest 10 8 738 1 Uğur Kaan Yıldız 1 0 2 Ümit Akdağ 11 8 601 1 1 Yalçın Kayan 17 17 1433 3 3 Yunus Emre Gedik 12 7 677 2

Kaynak: AA