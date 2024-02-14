Göztepe, Trendyol 1. Lig\'de lider konumda

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Bu sezon Trendyol 1. Lig'de oynadığı dış saha maçlarında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 23 puanla ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon dış sahada sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. 22 hafta itibarıyla evinden uzakta 11 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte Altay, Manisa FK, Boluspor, Keçiörengücü, Gençlerbirliği, Sakaryaspor ve Bandırmaspor karşılaşmalarında 3 puan almayı başarırken, Ümraniyespor ve Çorum FK ile de berabere kaldı. İzmir ekibi, bu süreçte sadece Erzurumspor FK ile Bodrumspor FK maçlarında yenilgi yüzü gördü. Bu müsabakalarda 23 puan toplayan Göztepe, böylelikle ligin en iyi takımı olmayı başardı.

Göztepe'den nokta atışı transferler

Ara transfer döneminde Ramon-Pascal Lundqvist, Heliton, Turgay Gemicibaşı ve Romulo Cardoso'yu kadrosuna katan Göztepe, bu oyunculardan şimdiye kadar istediği verimi almayı başardı. Brezilyalı stoper Heliton, tüm kulvarlarda 6 resmi maça çıkıp 2 gol kaydederek taraftarı hem savunma yönünde hem de hücum yönünde mutlu ederken, Ramon Lundqvist de Heliton gibi 6 resmi karşılaşmada forma giyip 2 de gol kaydetmeyi başardı. Ramulo Cardoso ise son oynanan Bandırmaspor maçına damga vurarak 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve galibiyette önemli bir rol oynadı. Bir diğer transfer Turgay Gemicioğlu da, Bandırmaspor maçında karşılaşmanın son 6 dakikasında oyuna dahil olarak ilk sürelerini aldı. - İZMİR