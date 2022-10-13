Göztepe Tuzlaspor maçının biletleri satışta - Son Dakika
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Göztepe Tuzlaspor maçının biletleri satışta

13.10.2022 11:42
Göztepe Tuzlaspor maçının biletleri satışta

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe'nin Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe'nin Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta maçında Göztepe, Tuzlaspor'u konuk edecek. 16 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Maç öncesinde karşılaşmanın biletleri Göztepe Spor Kulübü tarafından satışa çıkarıldı.

Bilet fiyatları şu şekilde:

200 VIP Tribün: 409 TL

201-225 VIP Tribün: 272,5 TL

Batı Tribün: 136,50 TL

Doğu Tribün: 98 TL

Kuzey Tribün: 38 TL

Güney Tribün: 38 TL

Misafir Tribün: 38 TL - İZMİR

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Tuzlaspor maçının biletleri satışta - Son Dakika

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