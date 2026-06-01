Göztepe U19, Trabzonspor'u 3-1 Yenerek UEFA Youth League'e Gitti - Son Dakika
Göztepe U19, Trabzonspor'u 3-1 Yenerek UEFA Youth League'e Gitti

01.06.2026 10:09
Göztepe U19 Takımı, UEFA Youth League Final Play-Off Finali'nde Trabzonspor U19'u 3-1 mağlup ederek 2026-2027 sezonunda UEFA Youth League'e katılma hakkı kazandı.

UEFA Youth League Final Play-Off Finali'nde Göztepe U19 ile Trabzonspor U19 karşı karşıya geldi. Bursa Minareli Çavuş Tesisleri'nde oynanan mücadeleye etkili başlayan Göztepe U19, 4. dakikada Yusuf Ali'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor U19 ise bu gole 16. dakikada Taha Emre İnci'nin attığı golle cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Göztepe U19, 54. dakikada Fran Pah Gouhon'un golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı. Sarı-kırmızılı ekipte yıldızlaşan Fran Pah Gouhon, 74. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde savunmada hata yapmayan Göztepe U19, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla UEFA Youth League Final Play-Off Finali'nde Trabzonspor U19'u mağlup eden Göztepe U19, Türkiye şampiyonu olarak 2026-2027 sezonunda UEFA Youth League'de mücadele etme hakkı kazandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

