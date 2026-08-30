Göztepe Üzgün: Puan Alamadık - Son Dakika
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Göztepe Üzgün: Puan Alamadık

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Teknik direktör Stoilov, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçta puan alamadıkları için üzgün.

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Maçı çevirmek için her şeyimizi verdik. Fakat istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan alarak ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Göztepe, konuk olduğu Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Stanimir Stoilov, "Aslında genel anlamda iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da çok fazla doğru şey sergiledi ve kazanmak istedi. İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Golü bulduk, pozisyonlar yarattık ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıya Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Pozisyonlar yakaladılar. Daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik. Fakat istediğimiz puan ve puanları maalesef alamadık. Buradan kesinlikle puan alarak ayrılmamız gerekiyordu. Fakat bunu başaramadık. Çok üzgünüz" diye konuştu.

'GELİŞMEYE VE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEMİZ LAZIM'

Duran toplara çok fazla çalıştıklarına değinen 59 yaşındaki Bulgar teknik adam, "Biz duran toplarla ilgili çok fazla çalışıyoruz. Bunun nedenlerinden ilki tabii ki başkanımız bu konuda biraz takıntılı. Ama bununla ilgili çalışmaları sadece bizler yapıyoruz. Bunun sorumluluğu bende ve bizlerde. Aslında bir hoca olarak futbolda duran topları iyi bilmeniz gerekiyor. Çok karmaşık bir şey de yok. Hep beraber bütün ekip olarak oyuncuları bununla ilgili çalıştırıyoruz. Özel bir duran top hocamız son 1.5 yıldır bununla ilgili çalışıyor. Bugün de duran toplardan yakaladığımız pozisyonlar var. Tabii ki bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü gelişmenin tek yolu çalışmak. Bundan başka bir yol ben kesinlikle bilmiyorum. Bugün baktığınızda aslında duran toplardan yediğimiz bir gol de var. Belki kendi kalemize gibi oldu ama bu da var. Kesinlikle gelişmeye ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

'İSTEDİĞİMİZ SON GOLÜ MAALESEF BULAMADIK'

Maç içerisinde konsantrasyon ve organizasyon kaybı yaşadıklarını belirten Stanimir Stoilov, "İlk amacımız Galatasaray'ın öndeki baskısını kırmak ve onlara bu şansı vermemekti. O yüzden orada biraz orta bloğu aşarak direkt uzun toplarla hareket ettik ve aynı zamanda santrforlarımız bu topları iyi takip eden oyuncular. Onların da bugün iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Rakip olarak baktığınızda Abdülkerim ve Sanchez gibi stoperler ligin belki de en iyi stoperleri. Onlara karşı santrforlarımız elinden geleni yaptılar ve iyi bir iş çıkardılar. İkinci yarıda da rakip bizi geriye doğru itmeye başladı ve biz burada biraz baskı altında kaldık. Bir konsantrasyon ve organizasyon kaybı yaşadık. O yüzden aynı şekilde bu topları kullanamadık ve oyunun bu bölümünde Galatasaray pozisyonlar yarattı ve aradıkları golleri de buldular. Sonra biz tekrar oyunumuza döndük ve oyunun bu bölümünde pozisyonlar ürettik. Fakat istediğimiz son golü maalesef bulamadık. Ama dediğim gibi ilk amacımız rakibin öndeki baskısını kırmak" dedi.

'GEÇEN YIL SAVUNMA ANLAMINDA GERÇEKTEN GÜÇLÜ VE İSTİKRARLIYDIK'

Geçen sezona kıyasla daha sık gol yemeleri hakkında da konuşan Stoilov, "Geçen yıl savunma anlamında gerçekten güçlü ve istikrarlıydık. Aslında bu sene de öyleydik ama Godoi ve Sonko'nun şanssız sakatlıkları oldu maalesef. Şimdi orada genç oyuncumuz Ege'ye şans veriyoruz. O da Süper Lig'de ilk defa forma giyiyor. 18-19 yaşında bir oyuncu ama elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Bizim kulüp olarak gençleri geliştirmek gibi bir stratejimiz var. Onlara güveniyoruz, kendisine de bu yüzden güveniyoruz. Godoi ve Sonko gelene kadar bu şekilde idare etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bunu sürdürmeliyiz. Savunmamız normalde çok istikrarlı ve ikili mücadelelerde çok güçlü bir savunma hattı ve bu takıma her zaman özgüven veriyor. Ama şu anda sakatlıklarla beraber burada bir sıkıntımız mevcut. Transfer dönemi devam ediyor. Bir yabancı oyuncu daha alma hakkımız var. Bununla ilgili son dakika tekrar düşüneceğiz. ya orta sahaya ya da savunmaya bir takviye yapacağız. Ama bir an önce ben bu transfer döneminin bitmesini bekliyorum" ifadelerinde bulundu.

'HAKEM HATALARIYLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM'

Hakem yönetimiyle alakalı gelen bir soru üzerine Stoilov, şöyle cevap verdi:

"Her zaman söylediğim gibi ben bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Ben kesinlikle takımıma odaklanmak istiyorum. Yaptığımız hatalar varsa onları ortadan kaldırmaya ve gelişime odaklanmak istiyorum. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili konuşacak insanlar var ve aslında herkes de her şeyi çok açık bir şekilde görüyor. Daha ligin ilk maçında ben aslında bunlardan sıkıldığımı zaten dile getirmiştim."

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Üzgün: Puan Alamadık - Son Dakika

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