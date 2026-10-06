Göztepe, Vanspor ile 1-1 kalıp Muğlaspor'u 3-0 yenerek Eyüpspor'a hazırlanıyor - Son Dakika
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Göztepe, Vanspor ile 1-1 kalıp Muğlaspor'u 3-0 yenerek Eyüpspor'a hazırlanıyor

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Göztepe, Vanspor ile 1-1 kalıp Muğlaspor\'u 3-0 yenerek Eyüpspor\'a hazırlanıyor
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Süper Lig'de ilk 6 haftada 3 yenilgi ve 3 beraberlikle düşme hattında milli araya giren Göztepe, 22 günlük arada Vanspor ile 1-1 berabere kaldı, Muğlaspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılarda 3 sakat ve 1 cezalı oyuncu döndü; takım pazartesi sonuncu Eyüpspor'a konuk olacak.

SÜPER Lig'de ilk 6 haftada 3 yenilgi ve 3 beraberlik alıp milli araya düşme hattında giren Göztepe, yeni bir sayfaya hazırlanıyor. Milli maçlar için liglere verilen 22 günlük arada yoğun bir tempoyla çalışan sarı-kırmızılılar 2 özel maç oynarken, 3 sakat ve 1 cezalı oyuncusunun dönmesiyle de rahatladı. Hazırlık maçlarından 1'inci Lig ekipleri Vanspor ve Muğlaspor'la karşı karşıya gelen Göztepe, Van temsilcisiyle 1-1 berabere kalırken, Muğla'yı 3-0 yendi. Göztepe'de 8 Ağustos tarihinde Trabzonspor'la oynanan özel maçta sakatlanıp ligde forma giyemeyen Gambiyalı stoper Sonko Sundberg sağlığına kavuştu. Deneyimli stoper milli arada çalışmalara başladı ve iki hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Takımın diğer sakat oyuncularından Tanzanyalı Novatus Mirosha ve kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar da maçlarda görev aldı. Gökdeniz 1-1 biten Vanspor maçında takımı adına golü atarken, Miroshi de Muğlaspor sınavında 2 kez ağları sarstı. 4'üncü hafta oynanan Gaziantep FK maçında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle son 2 maçı kaçıran Ogün Bayrak da cezasını tamamladı. Tedavisi devam eden Brezilyalı stoper Allan Godoi ise henüz iyileşmedi. Teknik direktör Stanimir Stoilov verilen uzun arada kadroda değişimler yapacağının da sinyallerini verdi. Stoilov, Gökdeniz'i genellikle sol bek olarak değerlendirdi. Takımın diğer hücumcusu Bekir Turaç da hazırlık maçlarında sağ bek olarak denendi. Göztepe ara sonrası ilk maçında pazartesi günü sonuncu Eyüpspor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA
EyüpsporFutbolSporSon Dakika

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