Göztepe ve Alanyaspor 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Krastev'le paslaşan Janderson ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluştu. Janderson'un yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
77. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu Hadergjonaj ile paslaşarak kullanan Hagi şutunu çekti. Savunmaya çarpan top direğin solundan kornere çıktı.
90+9. dakikada Aliti'nin pasıyla ceza sahasına giren İbrahim Kaya, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Asen Albayrak, Samet Çiçek, Murat Şener
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Arda Okan Kurtulan dk. 58), Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni (Musah Mohammed dk. 86), Alexis Antunes (Filip Krastev dk. 58), Jeferson (Janderson dk. 58), Juan (Efkan Bekiroğlu dk. 89)
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Guilherme Luiz,
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima (İbrahim Kaya dk. 90+4), Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Gaius Makouta (Enes Keskin dk. 69), Nicolas Janvier, Ruan (Elia Meschack dk. 89), Ianis Hagi (Efecan Karaca dk. 89), Ui-jo Hwang, Steve Mounie (Güven Yalçın dk. 69)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Baran Mogultay, Fatih Aksoy, Bruno Viana, İzzet Çelik
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Juan (dk. 7), Janderson (dk. 59) (Göztepe), Ianis Hagi (dk. 15), İbrahim Kaya (dk. 90+9) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Malcom Bokele, Jeferson, Novatus Miroshi (Göztepe), Fidan Aliti, Nuno Lima, Paulo Victor (Alanyaspor) - İZMİR
