Utanç maçından tüm futbol camiasına ders olacak fotoğraf! Arkadaşını böyle korumaya çalıştı

Kirli plan deşifre oldu! Derbiyi yangın yerine çeviren fişekleri stada böyle sokmuşlar

Kabine, vatandaşın en çok dert yandığı konuyu görüşmek için toplanıyor

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı. Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.

KALECİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı. Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

TRİBÜNDE DERS GİBİ BİR FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Bu sırada tribünler de karışırken, tüm futbol camiasına ders olacak nitelikte bir fotoğraf çekildi. Söz konusu fotoğrafta bir çocuğun, yaşanan feci yaralanma olayını görmemesi için diğer çocuğun gözlerini kapattığı belli oluyor.

İşte o fotoğraf: