Utanç maçından tüm futbol camiasına ders olacak fotoğraf! Arkadaşını böyle korumaya çalıştı - Son Dakika
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Utanç maçından tüm futbol camiasına ders olacak fotoğraf! Arkadaşını böyle korumaya çalıştı

28.11.2022 10:41

Göztepe ve Altay maçında yaşanan olaylar sebebiyle "Utanç maçı" olarak tarihe geçen mücadelede çekilen bir fotoğraf dikkat çekti. Söz konusu fotoğrafta bir çocuğun, yaşanan korkunç yaralanma olayını görmemesi için diğer çocuğun gözlerini kapattığı görülüyor.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı. Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.

KALECİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı. Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

TRİBÜNDE DERS GİBİ BİR FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Bu sırada tribünler de karışırken, tüm futbol camiasına ders olacak nitelikte bir fotoğraf çekildi. Söz konusu fotoğrafta bir çocuğun, yaşanan feci yaralanma olayını görmemesi için diğer çocuğun gözlerini kapattığı belli oluyor.

İşte o fotoğraf:

Utanç maçında tüm futbol camiasına ders gibi bir fotoğraf çekildi
YORUMLAR (2)
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Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Utanç maçından tüm futbol camiasına ders olacak fotoğraf! Arkadaşını böyle korumaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Utanç maçından tüm futbol camiasına ders olacak fotoğraf! Arkadaşını böyle korumaya çalıştı - Son Dakika
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