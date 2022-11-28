Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı. Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.
Bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı. Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.
Bu sırada tribünler de karışırken, tüm futbol camiasına ders olacak nitelikte bir fotoğraf çekildi. Söz konusu fotoğrafta bir çocuğun, yaşanan feci yaralanma olayını görmemesi için diğer çocuğun gözlerini kapattığı belli oluyor.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Spor › Utanç maçından tüm futbol camiasına ders olacak fotoğraf! Arkadaşını böyle korumaya çalıştı - Son Dakika