Göztepe ve Eyüpspor 0-0 Berabere Kaldı
Göztepe ve Eyüpspor 0-0 Berabere Kaldı

28.02.2026 22:29
Göztepe, Eyüpspor ile golsüz berabere kalırken, düşmeme mücadelesi veren rakibi umutlarını sürdürdü.

STAT: Isonem Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu

GÖZTEPE: Lis – Taha, Heliton, Godoi, Arda (Dk. 85 Ogün), Cherni (Dk. 76 Mohammed), Antunes (Dk. 68 Jeferson), Miroshi, Krastev (Dk. 46 Dennis), Juan, Janderson (Dk. 85 Efkan)

EYÜPSPOR: Jankat – Talha, Onguene, Bedirhan, Umut, Baran, Taşkın (Dk. 89 Jao), Legowski (Dk. 68 Emre Akbaba), Quinones, Umut (Dk. 89 Radu), Pintor (Dk. 68 Metehan)

SARI KARTLAR: Cherni, Krastev, Jeferson (Göztepe), Jankat (Eyüpspor)

Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan Göztepe, düşmeme mücadelesi veren ikas Eyüpspor'u da yenemedi. Sarı-kırmızılılar maçın 8'inci dakikasında Janderson'un penaltı atışından yararlanamazken, müsabaka golsüz berabere tamamlandı. Göztepe bu sonuçla 42 puana yükseldi, 5'inci sırada kaldı. Eyüpspor ise 22 puana çıkıp ligde kalma umutlarını sürdürdü.

8'inci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan ortasına ceza sahası çizgisi üzerinde yükselen Juan, topu Janderson'a indirdi. Janderson'un vuruşunda meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarpıp kornere çıktı. VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak, beyaz noktayı gösterdi. Janderson'un kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

24'üncü dakikada Göztepe atağında ceza sahasına gönderilen top defans oyuncularından sekip ceza sahası içerisindeki Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın pasında ceza sahası sol önündeki Cherni'nin ortaya çevirdiği topu defans oyuncuları kornere çeldi.

30'uncu dakikada Göztepe atağında Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top defanstan sekip ceza sahası sol çizgisi önündeki Cherni'nin önünde kaldı. Cherni'nin yerden gönderdiği meşin yuvarlak Jankat Yılmaz'da kaldı.

65'inci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas içerisinde iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden dışarı çıktı.

72'nci dakikada Göztepe atağında ceza sahası önünde topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine giren Jeferson'a bıraktı. Jeferson'un sağ çaprazdan şutunu kaleci Jankat Yılmaz, çıkardı.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

