Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan yapılan ortada arka direkte Heliton kafayla vurdu, kaleci Günay topu çıkardı. dönen topa Romulo'nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
6. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun şutunda top yandan auta çıktı.
24. dakikada Tijanic'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Günay topu kornere çeldi.
27. dakikada sol kanattan Tijanic'in kullandığı köşe atışında ön direkte Koray'ın kafayla aşırttığı topa arka direkte Romulo kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
43. dakikada Jakobs, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının solunda topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Hakemler: Batuhan Kolak, Samet Çiçek, Erkan Akbulut
Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Ogün Bayrak, Anthony Dennis, Ahmed Ildız, Lasse Nielsen, David Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Taha Altıkardeş, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Kuryu Matsuki, Novatus Miroshi, Emersonn, Tibet Durakçay
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Galatasaray: Günay Güvenç, Frankowski, Sanchez, Cuesta, Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mertens, Kerem Demirbay, Ahmed Kutucu, Morata
Yedekler: Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Jelert, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Sallai, Efe Akman, Lemina, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Heliton (Göztepe) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Göztepe ve Galatasaray İlk Yarıda Beraber Kaldı - Son Dakika
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