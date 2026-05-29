Göztepe ve Galatasaray Transferde Pazarlıkta
Göztepe ve Galatasaray Transferde Pazarlıkta

Göztepe ve Galatasaray Transferde Pazarlıkta
29.05.2026 12:21
Göztepe, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu isterken, Galatasaray Arda Okan için harekete geçti.

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç ve dış transferde hareketli günler geçirmeye başlayan Göztepe ile Galatasaray arasında transfer trafiği yoğunlaştı. İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan golcü futbolcu Ahmed Kutucu'yu isterken, İstanbul temsilcisi ise Göz-Göz'ün sağ beki Arda Okan Kurtulan için harekete geçti. Geçen sezonu üst üste dördüncü kez şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Arda Okan'ın mutlaka transfer edilmesi yönünde kurmaylara rapor verdiği kaydedildi.

Buruk'un Göztepe'de çalıştığı dönemde yakın ilişkiler kurduğu Onursal Başkan Mehmet Sepil'le de Arda transferi konusunda görüştüğü belirtildi. Göztepe cephesi ise yerli forvet transferinde geçen sezondan bu yana istediği Ahmed Kutucu'yu liste başı yaptı. Galatasaray'da düzenli olarak forma şansı bulamayan 26 yaşındaki forvetin Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ise talipleri artan 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan için 15 milyon euro ve üzeri bir bonservis bedeli belirledi. İki kulübün önümüzdeki günlerde her iki oyuncu için bir araya gelmesi bekleniyor. Göztepe, Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan'ı geçen sezon başında Adana Demirspor'dan almıştı.

Kaynak: DHA

