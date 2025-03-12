Göztepe ve Karşıyaka Derbisi Yarın Alanya'da - Son Dakika
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Göztepe ve Karşıyaka Derbisi Yarın Alanya'da

Göztepe ve Karşıyaka Derbisi Yarın Alanya\'da

Göztepe ile Karşıyaka, Sultanlar Ligi için yarın Alanya'da karşılaşacak. Hedef galibiyet.

12.03.2025 14:31
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TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe ile Karşıyaka, yarın Alanya'da başlayacak final etabının ilk maçında karşı karşıya gelecek.

TVF Kadınlar 1. Lig'de ilk 2 sırayı alan Göztepe ile Karşıyaka, Sultanlar Ligi için finallere katılma hakkı kazandı. Normal sezonda sarı-kırmızılılar, 22 maçta 21 galibiyet alarak A Grubu'nu lider olarak tamamlarken, yeşil-kırmızılılar ise normal sezonu 18 galibiyetle 2. sırada bitirdi. İki ekip arasında ligde oynanan iki müsabakayı Göztepe 3-1'lik skorlarla kazanmayı başardı. Ezeli rakipler yarı final etabında farklı gruplarda mücadele etti. Bu aşamada Göztepe 3'te 3 yaparken, Karşıyaka tek galibiyetle adını finale yazdırdı. İzmir'in ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka, bu kez Sultanlar Ligi için Alanya'da düzenlenen voleybol finallerinde yarın karşı karşıya gelecek. Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İki takım da hedeflerine ulaşmak için sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Göztepe ve Karşıyaka'dan ortak mesaj

İzmir'in iki köklü camiası Göztepe ve Karşıyaka, yarın oynanacak derbi öncesi, "İzmir'in renkleri, kadınların gücü" başlığıyla sosyal medya hesapları üzerinden ortak yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin iki köklü camiası olarak şehrimizde kadın voleybolunun en üst seviye taşınması için sahaya çıkıyoruz. Play-Off final etabında mücadele ederken rekabetin yanı sıra emeğin ve centilmenliğin de temsilcisi olacağız. Çünkü biz sadece kazanmayı değil kadınların spordaki yerini ve İzmir'in voleybol tutkusunu büyütmeyi önemsiyoruz.

İzmir'in kadınları sahada tribünde ve hayatın her alanında var olmayı, en yükseğe çıkmayı temsil ediyor. File üstünde verilen her mücadele onların cesareti ve kararlılığın bir yansımasıdır. Onlar sadece sporun değil umudun, azmin ve başarının simgesidir. Sahada ter döken tüm sporcuların emeğine saygı duyuyor, centilmenlik içinde geçen bir maçın kazananı voleybol ve İzmir olsun diyoruz. Fair-Play ruhuyla voleybolun birleştirici gücüyle ve İzmir'in eşsiz spor kültürüyle sahaya çıkıyor, tüm voleybol severleri bu güzel atmosferin parçası olmaya davet ediyoruz. kazanan güzel İzmir'imiz olsun."

İki takım finale yükselecek

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda sporseverleri hareketli günler bekliyor. Göztepe-Karşıyaka derbisinin ardından aynı salonda saat 17.30'da ise İBB Spor-İlbank karşılaşması olacak. Finalde cuma günü Karşıyaka-İBB Spor, İlbank-Göztepe, cumartesi günü ise İlbank-Karşıyaka, Göztepe-İBB Spor maçları oynanacak. Dört takım arasından ilk 2 sırayı alan ekipler Sultanlar Ligi'ne yükselecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Göztepe ve Karşıyaka Derbisi Yarın Alanya'da - Son Dakika

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