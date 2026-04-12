Göztepe ve Kasımpaşa 3-3 Berabere Kaldı

12.04.2026 19:29
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Kasımpaşa ile 3-3 eşitlikle ayrıldı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Yusuf Susuz

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele (Dk.90+1 Luiz), Dennis (Dk. 57 Krastev), Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan (Dk. 66 Ogün Bayrak), Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Antunes), Janderson (Dk. 57 Jeferson), Juan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong (Dk. 84 Opoku), İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate (Dk. 90+5 Taylan Utku Aydın), Benedyczak (Dk. 88 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 24 Juan, Dk. 82 Jeferson (penaltıdan), Dk. 88 Bokele (Göztepe), Dk.45+1 Ben Ouanes, Dk. 52 Benedyczak, Dk. 76 Krastev (kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 25 Juan, Dk. 45+2 Miroshi, Heliton (maç bittik sonra) (Göztepe), Dk. 35 İrfan Can Kahveci, Dk. 74 Gianniotis, Dk. 90+4 Kerem Demirbay, Dk. 90+7 Wink, Becao (maç bittik sonra) (Kasımpaşa)

52. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Göztepe defansının geri pasında ceza sahası önünde topla buluşan Benedyczak, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

76. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Göztepe'de Krastev'in geri pasında Benedyczak'ın baskısı sonrasında kaleci Lis'in bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

82. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Jeferson'un ceza sahası içerisinde düştüğü pozisyonu VAR'ın uyarısı sonucu izleyen hakem Çağdaş Altay, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jeferson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

89. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Juan'ın sol kanatta defans oyuncularını çalımladıktan sonra yerden ortasında arka direkte topla buluşan Bokele, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce... ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce...
Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu
Yok artık daha neler Immobile 13 dakikada rakibin içinden geçti Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum

19:03
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:37
İran’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
18:34
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Advertisement
