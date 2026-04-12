Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Yusuf Susuz
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele (Dk.90+1 Luiz), Dennis (Dk. 57 Krastev), Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan (Dk. 66 Ogün Bayrak), Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Antunes), Janderson (Dk. 57 Jeferson), Juan
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong (Dk. 84 Opoku), İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate (Dk. 90+5 Taylan Utku Aydın), Benedyczak (Dk. 88 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 24 Juan, Dk. 82 Jeferson (penaltıdan), Dk. 88 Bokele (Göztepe), Dk.45+1 Ben Ouanes, Dk. 52 Benedyczak, Dk. 76 Krastev (kendi kalesine) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 25 Juan, Dk. 45+2 Miroshi, Heliton (maç bittik sonra) (Göztepe), Dk. 35 İrfan Can Kahveci, Dk. 74 Gianniotis, Dk. 90+4 Kerem Demirbay, Dk. 90+7 Wink, Becao (maç bittik sonra) (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı.
52. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Göztepe defansının geri pasında ceza sahası önünde topla buluşan Benedyczak, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
76. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Göztepe'de Krastev'in geri pasında Benedyczak'ın baskısı sonrasında kaleci Lis'in bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.
82. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Jeferson'un ceza sahası içerisinde düştüğü pozisyonu VAR'ın uyarısı sonucu izleyen hakem Çağdaş Altay, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jeferson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.
89. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Juan'ın sol kanatta defans oyuncularını çalımladıktan sonra yerden ortasında arka direkte topla buluşan Bokele, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-3.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Göztepe ve Kasımpaşa 3-3 Berabere Kaldı - Son Dakika
