Göztepe ve Kayserispor 0-0 Berabere Kaldı

(ANKARA) - Süper Lig'in 22'nci haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında Göztepe ile Zecorner Kayserispor İsonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde karşılaştı.

Saat 17.00'de başlayan ve hakem Alper Akarsu'nun düdük çaldığı karşılaşmada gol olmadı ve Göztepe sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.