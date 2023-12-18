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Göztepe Voleybol İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Göztepe Voleybol İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak ikinci deplasman yenilgisini yaşadı. Başantrenör İlker Alkan, takımın son iki maçta zorlu rakiplerle karşılaştığını ve daha sakin kalarak fark oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Göztepe Voleybol İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a mağlup oldu
18.12.2023 - 10:33,
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TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, 12. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olarak arka arkaya ikinci deplasman yenilgisini yaşadı.

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar Voleybol 1. Liginin 12. hafta müsabakasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibine 3-0 mağlup olarak arka arkaya ikinci dış saha maçında da kayıp yaşadı. Bu müsabaka özelinde ve gelecek haftaki maç hakkında açıklamalarda bulunan Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, son iki maçta zorlu iki takımla deplasmanda karşılaştıklarını ifade etti. Alkan, "Oynanan 6 sette 1 set hariç hepsini 20'li sayılardan sonra kaybettik. Sonuna kadar voleybol oynamaya çalışıyoruz. Sonunu getirme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Daha sakin kalarak bu anlarda fark oluşturmalıyız. Mağlubiyetten sonra konuşmak çok zor. Son 9 maçımızın 7 tanesini İzmir'de oynayacağız. Son maça, son topa kadar mücadele edip daha iyisini yapacağız. Bugün için üzgünüz. Yarından itibaren tüm gücümüzle önümüzdeki maçlara odaklanacağız ve bu mağlubiyeti unutturmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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