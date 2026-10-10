Göztepe, yarın İzmir'de Vakıfbank'ı konuk edecek; taraftar biletleri tükendi - Son Dakika
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Göztepe, yarın İzmir'de Vakıfbank'ı konuk edecek; taraftar biletleri tükendi

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Göztepe, yarın İzmir\'de Vakıfbank\'ı konuk edecek; taraftar biletleri tükendi
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Sultanlar Ligi'nde ilk maçında İlbank'a 3-1 yenilen Göztepe, yarın evinde son 2 sezonun şampiyonu Vakıfbank'ı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Göztepe taraftar biletleri tükendi, misafir tribün biletleri satışta.

SULTANLAR Ligi'nde sezonun ilk maçında deplasmanda İlbank'a 3-1 mağlup olan Göztepe, yarın evinde son 2 sezonun lig şampiyonu; CEV Şampiyonlar Ligi, Kupa Voley ve Şampiyonlar Kupası'nın son şampiyonu Vakıfbank'la karşılaşcak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlaycak müsabakayı Turgut Uzunçakmak, Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi yönetecek. Göztepe taraftarı için 350, 400 ve 600 TL'den satılan biletler tükenirken, 1000 TL olarak belirlenen misafir tribün biletlerinin satışı devam ediyor. Öte yandan ligde Aras Kargo SK, aynı saatte Eczacıbaşı'na konuk olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Kuzeyboru'yu ağırlayacak.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkVakıflar BankasıVoleybolMisafirİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe, yarın İzmir'de Vakıfbank'ı konuk edecek; taraftar biletleri tükendi - Son Dakika
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