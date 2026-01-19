Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isimler Fenerbahçe maçında yok - Son Dakika
Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isimler Fenerbahçe maçında yok

19.01.2026 21:47
Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Göztepe'de sarı kart gören Malcom Bokele ve Heliton, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe'ye bu mücadelede yıldız isimlerinden kötü haber geldi.

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALILAR

Göztepe forması giyen Malcom Bokele ve Heliton, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncular Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

SEZON PERFORMANSLARI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkma başarısı gösteren 25 yaşındaki stoper Bokele, bu maçlarda 1 gol attı. Heliton ise çıktığı 18 maçta 1 asist yaptı.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'in 19. hafta maçında 25 Ocak Pazar günü Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

23:07
