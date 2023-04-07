Göztepe'ye mağlup olan Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika
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Göztepe'ye mağlup olan Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

07.04.2023 22:42
Göztepe'ye mağlup olan Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan lider Yılport Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan lider Yılport Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ikinci yarısında Kenneth Mamah'ın golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, karşılaşmayı bu skorla galip tamamladı.

Ligde son yenilgisini 9. haftada 15 Ekim 2022'de yine İzmir'de Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla yaşayan Yılport Samsunspor, bu müsabakadan Göztepe maçına kadar çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Göztepe yenilgisiyle ligde 20 maç aradan sonra sahadan puansız ayrılan Yılport Samsunspor, 63 puanda kaldı.

Karadeniz temsilcisi teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki 25. maçında 2. yenilgisinin yaşadı

Göztepe, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Ligde play-off hesapları yapan Göztepe, Yılport Samsunspor'u yenerek üst üste 4. galibiyetini (1'i hükmen) aldı.

Yenilmezlik serisini de 7 müsabakaya çıkaran İzmir temsilcisi haftayı 47 puanla kapattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Göztepe'ye mağlup olan Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika
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