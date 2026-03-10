Göztepe\'ye Reyhan\'dan Dört Madalya

TAKIM sporlarında en üst liglerde yer alan futbol, voleybol ve basketboldaki başarısının yanı sıra son yıllarda Onursal Başkan Mehmet Sepil yönetiminde olimpik branşlara da büyük yatırım yapan Göztepe, pata atlet Reyhan Taşdelen'in başarısıyla gururlandı. Cimnastikten, tekvandoya, sutopundan, okçuluğa kadar birçok branşta madalya koleksiyonu yapan Göztepeli sporculardan Reyhan Taşdelen, milli formayla katıldığı İspanya'da düzenlenen 2026 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 madalya birden kazandı.

Sarı-kırmızılıların milli sporcusu şampiyonada 4×200 metre bayrak yarışında milli takımla birlikte altın madalya, bireyselde uzun atlama branşında gümüş madalya, 60 metre engelli branşında bronz madalya, 200 metre yarışında ise yine bronz madalya kazanmayı başardı. Göztepe, camiaya gurur kaynağı olan para atlet Reyhan'ın başarısıyla ilgili, "Sporcumuzu göstermiş olduğu üstün performans ve elde ettiği başarılar nedeniyle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sporcumuzu ve tüm milli kafilemizi tebrik ediyoruz" açıklamasını yaptı.