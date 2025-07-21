Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Göztepe, 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Birlikte yazdık, birlikte yaşadık. Şimdi o hikayeyle buluşma zamanı! Göztepe Spor Kulübü 2025-2026 Sezonu Formaları' ifadeleriyle yeni sezonun formaları taraftarlara sunuldu.
Göztepeli taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yorumlar yaparak formaları çok beğendiğini, satış rekoru dahi kırabileceklerini dile getirdi.
İşte Göztepe'nin yeni sezon formaları;
Son Dakika › Spor › Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı - Son Dakika
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