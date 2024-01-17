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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a konuk olacak

1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov'un, Konyaspor maçında kadroda revizyon yapması bekleniyor.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Konyaspor\'a konuk olacak
17.01.2024 - 12:33,
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1'inci Lig'de direkt Süper Lig çıkma mücadelesi veren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Süper Lig ekibi Konyaspor'un Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17: 00'de çalacak. Konyaspor-Göztepe kupa maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Göztepe'de Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'dan Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor önünde kadroda revizyon yapması bekleniyor. Stoilov ligde süre bulamayan kaleci Arda Özçimen, stoper Atınç Nukan, orta saha Celil, yeni transferler Heliton, Lundqvist ve Yunus Emre Gedik gibi oyunculara Konya'da ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.

Kaynak: DHA
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