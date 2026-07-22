Göztepe, Zorya Luhansk ile Özel Maçta Karşılaşacak - Son Dakika
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Göztepe, Zorya Luhansk ile Özel Maçta Karşılaşacak

Göztepe, Zorya Luhansk ile Özel Maçta Karşılaşacak
22.07.2026 11:48
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Göztepe, Slovenya'da düzenlediği kamp sırasında Zorya Luhansk ile 4. özel maçına çıkacak.

SÜPER Lig'de yeni sezona Slovenya'nın Bled kasabasında hazırlanan Göztepe yarın 4'üncü özel maçını oynayacak. Sarı-kırmızılılar Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak. 8 Temmuz tarihinden bu yana Slovenya'da yoğun bir şekilde çalışan Göztepe, daha önce oynadığı 3 özel maçını da kazandı. İlk olarak 13 Temmuz'da Hırvatistan ekibi Gorica ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar müsabakayı Armstrong ve Juan'ın golleriyle 2-0 kazandı. Göz-Göz 16 Temmuz'da Ukrayna takımı LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelirken, bu maçta Göztepe lehine 2-0 sonuçlandı.

Göztepe'nin gollerini Sundberk ve Cherni kaydetti. Göztepe 3'üncü hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı AL Dhafra'nın rakibi oldu. Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Göztepe rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti, diğer golü ise Brezilyalı forvet Guilherme Luiz kaydetti. Zorya Luhansk maçının ardından Göztepe 26 Temmuz'da Hırvatistan'ın Rudes takımıyla son özel maçını oynayıp yurda dönecek. Göztepe büyük olasılıkla 8 Ağustos tarihinde ise futbolu bırakan İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Trabzonspor'la karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

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