Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'le eşleşmeyi istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eşleşmeyi dilediği takımın Fransız devi Paris Saint-Germain olduğunu söyledi.

"BİZİM İÇİN FARK ETMİYOR"

Dursun Özbek, kura çekimine ilişkin görüşlerini Galatasaray TV ekranlarına aktardı. Özbek, "Kura öncesi buradayız. İnşallah güzel bir kura ile döneceğiz. Kim çıkarsa çıksın bizim için fark etmiyor. Galatasaray; ait olduğu yere, yakıştığı yere döndü. Ben, bütün takımların da burada olmasını isterdim" dedi.

"BAŞTA PARIS SAINT-GERMAIN'İ İSTİYORUM"

Gönlünüzden geçen bir takım var mı sorusunu da cevaplayan Özbek, "Paris Saint-Germain'i istiyorum başta" ifadelerini kullandı.