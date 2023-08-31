UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eşleşmeyi dilediği takımın Fransız devi Paris Saint-Germain olduğunu söyledi.
Dursun Özbek, kura çekimine ilişkin görüşlerini Galatasaray TV ekranlarına aktardı. Özbek, "Kura öncesi buradayız. İnşallah güzel bir kura ile döneceğiz. Kim çıkarsa çıksın bizim için fark etmiyor. Galatasaray; ait olduğu yere, yakıştığı yere döndü. Ben, bütün takımların da burada olmasını isterdim" dedi.
Gönlünüzden geçen bir takım var mı sorusunu da cevaplayan Özbek, "Paris Saint-Germain'i istiyorum başta" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'le eşleşmeyi istiyor - Son Dakika