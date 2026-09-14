Greenwood'dan taraftarlarına mesaj
Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood, golsüz eşitlikle sona eren Gaziantep FK maçının ardından konuştu. Ligde kötü durumda olmadıklarını ifade eden Greenwood, ''Maçı 3-0, 4-0 kazanabilirdik'' yorumunu yaptı.
Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood, Süper Lig'in 5. haftasında golsüz eşitlikle sona eren Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
''3-0, 4-0 KAZANABİLİRDİK''
Maçı farklı bir skorla kazanabileceklerini belirten Greenwood, "Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık. Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum." dedi.
''LİGDE KÖTÜ DURUMDA OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM''
Sözlerine devam İngiliz futbolcu, taraftarlarına mesaj yollayarak "Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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