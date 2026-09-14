Greenwood'dan taraftarlarına mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Greenwood'dan taraftarlarına mesaj

Greenwood\'dan taraftarlarına mesaj
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood, golsüz eşitlikle sona eren Gaziantep FK maçının ardından konuştu. Ligde kötü durumda olmadıklarını ifade eden Greenwood, ''Maçı 3-0, 4-0 kazanabilirdik'' yorumunu yaptı.

Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood, Süper Lig'in 5. haftasında golsüz eşitlikle sona eren Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''3-0, 4-0 KAZANABİLİRDİK''

Maçı farklı bir skorla kazanabileceklerini belirten Greenwood, "Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık. Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum." dedi. 

''LİGDE KÖTÜ DURUMDA OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM''

Sözlerine devam İngiliz futbolcu, taraftarlarına mesaj yollayarak "Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Mason Greenwood, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Greenwood'dan taraftarlarına mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Caner atalay Caner atalay:
    tabi ligte kötü değilsiniz 11.siniz 4 2 Yanıtla
  • K. Bayraktarbaşı K. Bayraktarbaşı:
    lig bitince mi. 0 2 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ Ali Niyazi SAVAŞ:
    2 topları direkten döndü diğer atanadıkları 2 top gol olsaydı ofsayt olurdu Antep'in 1 topu direkten döndü ve 4 tane net gol kaçırdı ne anlatıyorsun greenwood sen de çok kötü oynadın bugün 1 0 Yanıtla
  • K. Bayraktarbaşı K. Bayraktarbaşı:
    lig bitince atarsınız ruhsuzlar.. 0 1 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    Fenerbahçe seni boşa aldı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor

23:05
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal’ın hedefinde hakemler var
Saha zeminini eleştiren İsmail Kartal'ın hedefinde hakemler var
22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme tepki
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 23:42:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Greenwood'dan taraftarlarına mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement