Grekoromen A Milli Takımı Astana\'daki Dünya Şampiyonası\'na Erzurum\'da hazırlanıyor

Grekoromen A Milli Güreş Takımı, Kazakistan'da düzenlenecek 2026 Dünya Şampiyonası'ndan bütün kategorilerde madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan milliler, başkent Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde organize edilecek müsabakalar için ter döküyor.

Rıza Kayaalp'in yanı sıra çok sayıda dünya ve Avrupa dereceleri bulunan sporcuların yer aldığı kafile söz konusu şampiyonadan madalyalarla dönmek için sıkı çalışıyor.

Grekoromen A Milli Takımı Antrenörü Şaban Donat, AA muhabirine, yüksek irtifa kampı için Erzurum'u tercih ettiklerini söyledi.

Daha önce başka yerlerde de kamp yaptıklarını belirten Donat, "İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Takımımızın hedefi dünya şampiyonluğu. Takım çok iyi, şu anda ilk etabımızı bitirdik. İkinci etabımıza geçiyoruz ve çok önemli isimlerimiz var." dedi.

"Güçlü ve güreş ülkesiyiz"

Donat, güreşin zor bir spor özelliği taşıdığını ancak Türkiye'nin her zaman hedef peşinde koşan bir ülke olduğunu ifade ederek "Dünya Şampiyonası için hemen hemen 5 aydır hazırlanıyoruz. Dış ülkelerde turnuvalara gittik, kamplar yaptık. Şampiyonalara gittik ve en sonunda yüksek irtifada kamp yapalım diye buraya geldik. Bir hazırlığımız da İstanbul'da. Türkiye olarak bütün madalyalara talibiz. Güçlü ve güreş ülkesiyiz. Ne getirir ne götürür, sadece biz değiliz. Güreşte nereden bakarsanız 25'e yakın ülke var. Yenmenin kardeşi yenilgi iki yumurta olacak ve birisi kırılacak inşallah kırılan taraf biz olmayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çocuklarımızın da orada en iyisini yapacağından eminim." diye konuştu.

Takımda çok önemli sporcuların olduğuna işaret eden Donat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rekortmen sporcumuz Rıza Kayaalp, dünya üçüncüsü Enes Başar ve Ahmet Yılmaz, Avrupa şampiyonu Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu ve ikincisi Murat Fırat, sakatlıktan dönen genç arkadaşımız Yüksel Sarıçiçek ülkemizi temsil edecek. 97 kiloda İbrahim Tığcı, 130 kiloda da rekortmen sporcumuz var. Öyle bir ekiple şampiyonaya gidiyoruz. Burada da hazırlığımız çok iyi gidiyor. Bu yüzden Erzurum'daki yetkililere teşekkür ediyoruz. Federasyon başkanımız bizimle yakından ilgileniyor. Bizimle 3-4 gün kamp yaptı ve kampı takip etti. Ekibimizle tüm eksiklerimizi tamamlıyoruz. Bu mücadele sporu ve güreşte ne olacağı belli olmaz ama Türkiye güreşte her zaman iddialıdır."