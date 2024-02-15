Grekoromen Güreş Milli Takımı Bükreş\'ten döndü

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Milli takım sporcuları ve teknik heyeti, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Şampiyonada 72 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Selçuk Can, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk defa Avrupa şampiyonu olduğunu belirterek, "Daha önceki şampiyonalarda bronz madalyam vardı. Bir türlü üçüncülüğün üstüne çıkamıyordum ama bu sefer şeytanın bacağını kırdım. Azerbaycanlı rakibimi yenerek şampiyon oldum. Önümüzde olimpiyatlar var. Hiç hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zor bir yıl olacak bizim için." ifadelerini kullandı.

Türk güreşinin son yıllarda çok başarılı olduğunu belirten Can, "Takım olarak dünya sıralamasında bir numarayız. Geçen sene de Avrupa şampiyonu olmuştuk. Genç bir takımımız var. Paris'te altın madalya kazanacağımıza inanıyorum. Bu iş çalışmaktan geçiyor. Biz de bunun için emek veriyoruz ve fedakarlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

Yunus Emre Başar: "Bu sayfayı geride bırakıp olimpiyatlara hazırlanacağız"

Organizasyonda gümüş madalya elde eden 77 kilo güreşçisi Yunus Emre Başar ise takım halinde kendilerini kanıtladıklarını belirterek, "Geçen sene de Avrupa şampiyonu olmuştuk. Bireysel olarak benim de 3. final maçımdı. 3. kez ikinci oldum. Her zaman hedefimiz şampiyon olmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu sayfayı geride bırakıp olimpiyatlara hazırlanacağız. Bu sıklette kota alıp Paris'e odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk güreşinin çok iyi bir konumda olduğunu aktaran Başar, "Takım halinde şampiyonluklar yaşadık. Bu başarılar, takımımızın çok iyi olduğunu gösteriyor. Bütün sıkletlerde kota alacağımızı düşünüyorum. Olimpiyatlarda da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bütün sporcuların hedefi olimpiyatlardır. Ben, güzel madalyalar çıkaracağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Alperen Berber: "Ülkemizi güzel bir şekilde temsil edeceğiz"

Şampiyonada 82 kiloda altın madalya kazanan genç güreşçi Alperen Berber, ilk defa böyle organizasyonda mücadele ettiğini vurgulayarak, "18 yaşında Avrupa şampiyonu oldum ve bundan dolayı da çok mutluyum. Harika bir takımımız var. İnşallah gelecekte abilerimizden bayrağı alacağız ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.

Türk güreşinin uluslararası alanda bir lokomotif olduğunu dile getiren Berber, "Olimpiyatlar için kotalar kazandık. İnşallah daha fazla kota alacağız. Paris'te başarılı olmayı çok istiyoruz." dedi.

Cenk İldem: "Takım olarak biraz gençleşmeye gittik"

Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Cenk İldem, bu organizasyonun olimpiyatlar için bir prova olduğuna dikkati çekerek, " Paris'e gidecek sporcularımızın son durumunu bu şampiyona ile görmüş olduk. Bizden beklentiler yüksekti çünkü geçen sene de Avrupa şampiyonu olmuştuk. Takım olarak biraz gençleşmeye gittik. 5 tane finalimiz vardı ve 2 altın madalya aldık. Kaptanımız Rıza'nın da bir şansızlığı oldu. Olimpiyatlara emin adımlarla gidiyoruz. Şimdi Azerbaycan'da vize almak için müsabakalara çıkacağız. 4 tane alamadığımız vize var ve onları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle genç bir takım oluşturduklarını aktaran İldem, "Takımımızın yaş ortalaması 25-26 arasında. Önümüzdeki iki olimpiyatta bu takımı göreceksiniz. Paris 2024, şu anda bizim en önemli sınavımız. Son iki olimpiyatta altın madalya alamadık. Paris'te altın madalya kazanmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.