Gremio\'daki kiralık sözleşmesi fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe\'ye geri döndü

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Fenerbahçe'nin Brezilya Serie A takımı Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro kiralık sözleşmesinin bitimine 1 ay kala beklenmedik bir harekete imza attı. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilere geri döndü.

KENDİ İSTEĞİYLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Brezilya basınından Pais do Futebol'da yer alan habere göre; Gremio'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Joao Pedro, sözleşmesi sona ermeden kendi isteğiyle takımdan ayrılma kararı aldı. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kampına katılacağı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Kiralık sözleşmesinin bitmesine 1 ay kalan Gremio'dan ayrılan 32 yaşındaki forvet, Brezilya ekibiyle çıktığı 45 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fenerbahçe'de ise 28 maça çıkmış, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asist yapmıştı.