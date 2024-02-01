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Fransa'nın Grenoble takımı, Efe Sarıkaya'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fransa'nın Grenoble takımı, Efe Sarıkaya'yı kadrosuna kattı

Fransa\'nın Grenoble takımı, Efe Sarıkaya\'yı kadrosuna kattı

Fransa 2. Futbol Ligi takımlarından Grenoble, Altay'da forma giyen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Efe, Altay altyapısında yetişti ve bu sezon 14 maçta forma giydi. Ayrıca genç oyuncu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da 8 karşılaşmada görev aldı.

01.02.2024 14:09
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Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Grenoble, Altay'da forma giyen Efe Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2027 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Altay altyapısında yetişen ve 2022 yılında A takıma yükselen Efe, bu sezon 14 maçta forma giydi.

Genç oyuncu, 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da 8 karşılaşmada görev aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa'nın Grenoble takımı, Efe Sarıkaya'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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