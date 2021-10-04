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GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı - Son Dakika

GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı

04.10.2021 11:28

Galatasaray Televizyonu'nda spiker Ebru Gürsoy, Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarına yorum yaptı. Gürsoy, "Malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım dedi. Kim kimi gömdü? Türkiye'nin en büyük markasıyız. Aklının köşesinde dursun. Bir başkana yakışır şekilde davransın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi, iki camia arasında büyük gerginliklere sebep oldu. Karşılıklı sert açıklamalar yapıldı. GS TV spikeri Ebru Gürsoy da 3-2 biten maçın ardından ağır göndermeler yaptı.

"AKLININ KÖŞESİNDE DURSUN"

Ebru Gürsoy, "Malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım' dedi. Kim kimi gömdü? Malum dediği Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'dır. Türkiye'nin en büyük markasıdır. Aklının köşesinde dursun. Bir başkana yakışır şekilde davransın" ifadelerini kullandı, sosyal medya karıştı. Galatasaraylılar, Gürsoy'un açıklamalarına destek verdi.

Ebru Gürsoy, Galatasaray, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı - Son Dakika
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