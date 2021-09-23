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GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya! - Son Dakika

GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!

23.09.2021 11:15

Galatasaray kulüp televizyonunda maçları anlatan Serbay Şenkal, yine verdiği tepkiler ile gündem oldu. Şenkal, 3-0 kaybedilen maçta yenilen gollerde adeta yıkılan Şenkal, İlk golde yaptığı sitem ile dikkat çekti. Şenkal, "Yediğimiz gole bak ya Kerem ağabey. Bomboş bıraktılar" sözleriyle takıma isyan etti.

Ligin 6. haftasında Kayserispor'da deplasmanda 3-0 kaybeden Galatasaray'da moraller altüst oldu. Kulüp televizyonunda maçları coşkulu şekilde anlatan Serbay Şenkal, yenilen gollerden sonra adeta yıkıldı.

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Şenkal, yenilen ilk golde yapılan hatalara inanamadı. Boşta kalan Thiam'ın ağlara yolladığı toptan sonra Şenkal, takıma isyan etti. Şenkal, "Yediğimiz gole bak ya Kerem ağabey. Bomboş kaldı" sözleriyle yorumcu arkadaşına takım için isyan etti. Özellikle üçüncü golden sonra Şenkal'ın keyfi kaçtı.

GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!

Galatasaray, Kayserispor, İsyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya! - Son Dakika
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