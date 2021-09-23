GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!

Ligin 6. haftasında Kayserispor'da deplasmanda 3-0 kaybeden Galatasaray'da moraller altüst oldu. Kulüp televizyonunda maçları coşkulu şekilde anlatan Serbay Şenkal, yenilen gollerden sonra adeta yıkıldı.

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Şenkal, yenilen ilk golde yapılan hatalara inanamadı. Boşta kalan Thiam'ın ağlara yolladığı toptan sonra Şenkal, takıma isyan etti. Şenkal, "Yediğimiz gole bak ya Kerem ağabey. Bomboş kaldı" sözleriyle yorumcu arkadaşına takım için isyan etti. Özellikle üçüncü golden sonra Şenkal'ın keyfi kaçtı.