GSB\'den Gençler için Kış Kulübü Programı

Spor

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı(GSB), yarıyıl tatiline çıkacak öğrencilere yönelik 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı'nın başlatılacağını duyurdu.

GSB tarafından, 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatilinde 9-15 yaş gurubunda bulunan gençler için 'Gençlik Kış Kulübü Programı' hazırlandı. Bakanlık tarafından 81 ilde bulunan Gençlik Merkezleri'nde yapılacak etkinliklerle, gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda gelişimlerinin destekleneceği vurgusu yapıldı.

Programın ayrıntıları ise şu şekilde açıklandı:

"Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yürüteceği GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, gençlerin yoğun geçen ilk dönemin ardından eğlenerek dinlenmelerini ve sosyal bağlarını güçlendirmelerini amaçlıyor. Program, gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme imkanı da sağlayacak. Programda yer alan faaliyetler arasında akıl ve zeka oyunları, sportif aktiviteler, değerler eğitimi, bilgi yarışmaları, el sanatları ve görsel sanatlar gibi alanlar bulunuyor. Ayrıca gençler, sokak oyunları, drama ve tiyatro etkinlikleriyle eğlenceli anlar yaşayacak. Sabah sporu, halk oyunları, iletişim becerilerini geliştirme oyunları gibi aktiviteler, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklerken, takım çalışması ve değerler eğitimi ile sosyal becerilerini güçlendirecek. Programda ayrıca il gezileri ve aile buluşmaları gibi toplumsal farkındalık ve aile katılımını teşvik eden etkinlikler de yer alıyor."

'AİLELER DE KATILACAK'

Açıklamanın devamında, "'Gençlik Kış Kulübü Programı, 20 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde bulunan gençlik merkezlerinde gerçekleştirilecek. 9-12 yaş arası gençler 1'inci gurup, 13-15 yaş arası gençler ise 2'nci grup faaliyetlerine katılacak. Ebeveyni eşliğinde gençlik merkezlerine başvuru yapan her genç, programdan faydalanabilecek. Her dönem sonunda, gençlerin aileleri de özel olarak düzenlenen kapanış programına davet edilecek. Bu etkinlikte, gençlerin atölyelerde ürettikleri ürünler sergilenecek. Kapanış programında ayrıca sokak oyunları, baba-oğul veya anne-kız yarışmaları, müzik, tiyatro ve açık hava sineması gibi eğlenceli aktiviteler yer alacak" ifadelerine yer verildi.